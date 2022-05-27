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Нефть подорожала до максимума за два месяца: что стало причиной

Фото: нефть подорожала до максимума за 2 месяца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в пятницу, 27 мая, колеблются около двухмесячного максимума, а марка Brent продемонстрировала самый большой недельный скачок за последние полтора месяца. Этому способствовала перспектива запрета ЕС на российскую нефть и предстоящий летний автомобильный сезон в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до 117,64 долларов за баррель. Контракт подорожал на 4% на этой неделе. Фьючерсы на нефть марки WTI) выросли на 0,1% до 113,91 долларов за баррель.

Как отметил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, нефть дорожает в связи с тем, что ЕС стоит на пороге полного запрета на поставки российской энергии.

"В преддверии пикового автомобильного сезона в США нефтепродукты остаются в дефиците на Западе, что должно поддерживать высокий уровень цен на нефть в течение всего лета", - добавил он.

Оба эталонных контракты на сырую нефть должны закончить неделю в плюсе, поскольку Европейская комиссия продолжает добиваться единодушной поддержки всех 27 стран-членов блока для новых санкций против России, а Венгрия стала камнем преткновения.

Высокопоставленный венгерский советник сказал, что стране нужно от 3,5 до 4 лет, чтобы отказаться от российской нефти и сделать огромные инвестиции для корректировки своей экономики, и что она не сможет поддержать предложенное ЕС нефтяное эмбарго, пока не будет достигнуто соглашение по всем вопросам.

"Сочетание фактической потери поставок и растущего отказа от поставок из России приведет к тому, что эти товары (нефть и газ) будут значительно расти", - сказал Клиффорд Беннетт, главный экономист ACY Securities.

В этом году цены на нефть выросли примерно на 50%.

Напомним, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Европейский союз все еще может заключить соглашение по эмбарго на российскую нефть в ближайшие дни. ЕС также может обратиться к "другим инструментам", если соглашение не будет достигнуто.

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Нефть