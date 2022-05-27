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Нафта подорожчала до максимуму за два місяці: що стало причиною

Фото: нафта подорожчала до максимуму за 2 місяці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в п'ятницю, 27 травня, коливаються близько двомісячного максимуму, а марка Brent продемонструвала найбільший тижневий стрибок за останні півтора місяці. Цьому сприяла перспектива заборони ЄС на російську нафту і майбутній літній автомобільний сезон в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,2% до 117,64 доларів за барель. Контракт подорожчав на 4% на цьому тижні. Ф'ючерси на нафту марки WTI) виросли на 0,1% до 113,91 доларів за барель.

Як зазначив Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, Нафта дорожчає у зв'язку з тим, що ЄС стоїть на порозі повної заборони на постачання російської енергії.

"Напередодні пікового автомобільного сезону в США нафтопродукти залишаються в дефіциті на Заході, що має підтримувати високий рівень цін на нафту протягом усього літа", - додав він.

Обидва еталонні контракти на сиру нафту повинні закінчити тиждень в плюсі, оскільки Європейська комісія продовжує домагатися одностайної підтримки всіх 27 країн-членів блоку для нових санкцій проти Росії, А Угорщина стала каменем спотикання.

Високопоставлений Угорський радник сказав, що країні потрібно від 3,5 до 4 років, щоб відмовитися від російської нафти і зробити величезні інвестиції для коригування своєї економіки, і що вона не зможе підтримати запропоноване ЄС нафтове ембарго, поки не буде досягнуто угоди з усіх питань.

"Поєднання фактичної втрати поставок і зростаючої відмови від поставок з Росії призведе до того, що ці товари (Нафта і газ) будуть значно зростати", - сказав Кліффорд Беннетт, головний економіст ACY Securities.

Цього року ціни на нафту зросли приблизно на 50%.

Нагадавши, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Європейський союз все ще може укласти угоду щодо ембарго на російську нафту в найближчі дні. ЄС також може звернутися до" інших інструментів", якщо угода не буде досягнута.

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Нафта