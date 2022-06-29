Нефть подорожала до 120 долларов перед встречей ОПЕК+

В среду ОПЕК и ОПЕК+ начали серию двухдневных встреч. Источники сообщают, что шансы на серьезные изменения политики в этом месяце маловероятны.

На своем последнем заседании в начале июня ОПЕК+ решила ускорить сокращение добычи и увеличивать добычу каждый месяц на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе по сравнению с предыдущим увеличением на 432 тысяч. ОПЕК+ состоит из ОПЕК и таких союзников, как Россия.

Вашингтон приветствовал решение ОПЕК, которое было принято после нескольких месяцев давления со стороны Запада на ОПЕК+ с целью увеличить добычу, чтобы помочь снизить цены на нефть, которые взлетели в результате санкций против России за вторжение в Украину.

Тем не менее, цены продолжали расти из-за нехватки предложения и опасений, что ОПЕК близка к исчерпанию резервных мощностей для дальнейшего увеличения добычи.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал на этой неделе президенту США Джо Байдену, что ему сказали, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты едва ли могут увеличить добычу нефти.

В следующем месяце Байден отправится на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию, и, как ожидается, окажет давление на Эр-Рияд, чтобы тот увеличил производство.