Нефть снова подорожала до 100 долларов: что повлияло на цены

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,7%, до 100,25 долларов за баррель после того, как вторую сессию подряд в среду опустились ниже 100 долларов. Американская нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в августе стоила 96,85 доллара за баррель, что на 0,6%, выше предыдущей сессии.

Цены на нефть за последние две недели упали из-за опасений по поводу рецессии, несмотря на сокращение экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из России на фоне западных санкций и перебоев с поставками в Ливию.

"В данный момент все это вызвано настроениями, и это вызвало большую часть потерь, наблюдаемых на нефтяных рынках за последние несколько недель. Я не вижу каких-либо существенных изменений в фундаментальных показателях предложения нефти, и, вероятно, поэтому мы все еще видим, что Brent держится на уровне около 100 долларов", - сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

Федеральная резервная система США усиливает борьбу с 40-летней высокой инфляцией, резко повысив ставку на 100 базисных пунктов в этом месяце после того, как мрачный отчет об инфляции показал усиление ценового давления. Ожидается, что повышение ставки ФРС последует за аналогичным неожиданным шагом Банка Канады в среду.

Инвесторы также устремились к доллару, который часто рассматривается как актив-убежище. В среду индекс доллара достиг 20-летнего максимума, что сделало покупку нефти более дорогой для покупателей за пределами США.

Беспокойство по поводу сдерживания COVID-19 в нескольких китайских городах, чтобы обуздать новые случаи высокоинфекционного подварианта, также сдерживало цены на нефть.

Тем временем президент США Джо Байден в пятницу вылетит в Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите союзников по Персидскому заливу и призовет этих союзников добывать больше нефти.

Тем не менее, резервные мощности в Организации стран-экспортеров нефти заканчиваются, и большинство производителей работают на максимальной мощности, и существуют сомнения относительно того, сколько дополнительных Саудовская Аравия может быстро вывести на рынок.

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