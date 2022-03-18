Нефть подешевела за неделю, но по-прежнему держится выше 100 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,3%, до 106,35 долларов за баррель после роста почти на 9% в четверг. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,1%, до 103,06 долларов за баррель, поднявшись на 8% в четверг.

Оба эталонных контракта должны закончить неделю падением более чем на 5% после того, как они торговались в диапазоне 16 долларов. Почти две недели назад цены достигли 14-летнего максимума, что с тех пор способствовало фиксации прибыли.

Сокращение предложения наблюдается из-за того, что трейдеры избегают покупать российскую нефть, из-за сбоев в переговорах с Ираном по ядерной программе, истощения запасов нефти и опасений по поводу всплеска случаев заболевания COVID-19 в Китае.

Волатильность отпугнула игроков с рынка нефти, что, в свою очередь, может усилить колебания цен.

Россия заявила, что соглашение еще не достигнуто после четвертого дня переговоров с Украиной, в ходе которых в начале недели появились некоторые признаки прогресса.

"Президент Путин, похоже, не желает прекращать боевые действия. Это должно обеспечить хорошую поддержку энергетического комплекса с широкими возможностями для дальнейшей нестабильности", - сказал аналитик нефтяного рынка PVM Стивен Бреннок.

Он также сказал, что рост процентных ставок в США указывает на более сильную экономику США, которая может поддержать спрос на нефть, после того как Федеральная резервная система в среду повысила процентные ставки впервые с 2018 года и изложила агрессивный план по доведению стоимости заимствований до ограничительного уровня в следующем году.

Между тем, добыча группы производителей ОПЕК+ в феврале не достигла целевых показателей еще больше, чем в предыдущем месяце, в то время как Международное энергетическое агентство заявило, что нефтяные рынки могут потерять три миллиона баррелей в сутки российской нефти с апреля.

Консалтинговая компания FGE сообщила, что запасы нефтепродуктов на суше в ключевых странах в это время года на 39,9 млн баррелей ниже среднего показателя за 2017–2019 годы.