Нефть подешевела до минимума с февраля: что влияет на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 1,5%, до 91,48 долларов за баррель после снижения на 3% на предыдущей сессии. Контракт достиг сессионного минимума в 91,35 доллара, самого низкого уровня с 18 февраля.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 1,8%, до 85,33 долларов. Контракт упал до сессионного минимума в 85,17 доллара, самого низкого уровня с 26 января.

Нефть потеряла сильные позиции в понедельник после того, группа ОПЕК+ решила сократить добычу на 100 000 баррелей в сутки в октябре.

"Смягчить скачок сокращения добычи ОПЕК+ было не так уж сложно, учитывая длинный список глобальных экономических проблем", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя, отметив, что "глобальный рост выглядит не очень хорошо и это создает проблемы для цен на нефть".

Сильный доллар США, агрессивное повышение процентных ставок, резкий скачок доходности облигаций и замедление роста в Китае являются факторами, оказывающими давление на цены на нефть, считает Тина Тэн, аналитик CMC Markets.

"Короче говоря, рынки нефтяных фьючерсов оценивают "стагфляцию" в мировой экономике", - добавил Тэн.

Инвесторы также ожидают дальнейшего повышения процентных ставок для сдерживания инфляции. Ожидается, что Европейский центральный банк резко повысит ставки на заседании в четверг. После заседания ЕЦБ 21 сентября состоится заседание Федеральной резервной системы США.

Доллар достиг 24-летнего пика по отношению к иене и достиг новых максимумов по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам в среду после того, как экономические данные США укрепили мнение о том, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение политики.