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Нефть подешевела до 100 долларов впервые за две недели

Фото: цены на нефть упала до 100 долларов за баррель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Нефть упала в понедельник, 25 апреля, почти на 6% до самого низкого уровня за две недели. Цены продолжают снижение прошлой неделе на фоне роста опасений по поводу спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 5,9%, до 100,36 доллара за баррель к 13:35 по Гринвичу и упала до 100,10 долларов ранее в ходе сессии, самого низкого уровня с 12 апреля. Американская нефть марки WTI подешевела на 5,6% до 96,32 долларов.

Оба нефтяных эталона потеряли почти 5% на прошлой неделе из-за проблем со спросом, а Brent резко упала после того, как в прошлом месяце достигла 139 долларов за баррель, самого высокого уровня с 2008 года.

Нефть также ослабла из-за перспективы повышения процентных ставок в США, что способствует укреплению доллара США. Сильный доллар делает товары, оцениваемые в долларах, более дорогими для держателей других валют и, как правило, отражает повышенное неприятие риска среди инвесторов.

Нефть получила поддержку из-за дефицита предложения. Вторжение России в Украину уже привело к сокращению предложения из-за западных санкций и того, что покупатели избегают покупать российскую нефть, но рынок может еще больше напрячься из-за потенциального запрета ЕС на российскую нефть.

The Times со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса сообщила, что блок готовит "умные санкции" против импорта российской нефти.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Нефть