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Нафта подешевшала до 100 доларів вперше за два тижні

Фото: ціни на нафту впала до 100 доларів за барель (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Нафта впала в понеділок, 25 квітня, майже на 6% до найнижчого рівня за два тижні. Ціни продовжують зниження минулого тижня на тлі зростання побоювань з приводу попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 5,9%, до 100,36 долара за барель до 13:35 за Гринвічем і впала до 100,10 доларів раніше в ході сесії, найнижчого рівня з 12 квітня. Американська нафта марки WTI подешевшала на 5,6% до 96,32 доларів.

Обидва нафтові еталони втратили майже 5% минулого тижня через проблеми з попитом, а Brent різко впала після того, як минулого місяця досягла 139 доларів за барель, найвищого рівня з 2008 року.

Нафта також ослабла через перспективи підвищення процентних ставок в США, що сприяє зміцненню долара США. Сильний Долар робить товари, оцінювані в доларах, більш дорогими для власників інших валют і, як правило, відображає підвищене неприйняття ризику серед інвесторів.

Нафта отримала підтримку через дефіцит пропозиції. Вторгнення Росії в Україну вже призвело до скорочення пропозиції через західні санкції і того, що покупці уникають купувати російську нафту, але ринок може ще більше напружитися через потенційну заборону ЄС на російську нафту.

The Times з посиланням на виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса повідомила, що блок готує "розумні санкції" проти імпорту російської нафти.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Нафта