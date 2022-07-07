Нефть подешевела до 100 долларов: что происходит с ценами

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7%, до 101,36 долларов за баррель после падения более чем на 2 доллара до сессионного минимума в 98,50 доллара ранее. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,6% до 99,12 долларов за баррель, отскочив от внутридневного минимума в 96,57 доллара.

«Опасения рецессии продолжают расти, и это, очевидно, вызывает некоторые опасения по поводу перспектив спроса, - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела исследований сырьевых товаров ING. Однако поддерживающие фундаментальные факторы должны означать, что дальнейшее снижение относительно ограничено».

Опасения рецессии

Цены на нефть упали вместе с другими сырьевыми товарами, такими как металлы и пальмовое масло, поскольку центральные банки по всему миру за последние несколько месяцев повысили процентные ставки для борьбы с инфляцией, увеличивая опасения по поводу рецессии и удара по спросу на сырьевые товары.

Brent и WTI закрылись в среду на самом низком уровне с 11 апреля. Падение последовало за резким падением во вторник, несмотря на дефицит мировых запасов. WTI упала на 8%, в то время как Brent упала на 9% - падение на 10,73 доллара стало третьим по величине для контракта с момента начала торгов в 1988 году.

Трейдеры наблюдают за возможными перебоями в поставках нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которому российский суд приказал приостановить деятельность на 30 дней. Экспорт через КТК, через который проходит около 1% мировых поставок нефти, по состоянию на утро среды продолжался.