Нафта подешевшала до 100 доларів: що відбувається з цінами

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,7%, до 101,36 доларів за барель після падіння більш ніж на 2 долари до сесійного мінімуму в 98,50 долара раніше. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,6% до 99,12 доларів за барель, відскочивши від внутрішньоденного мінімуму в 96,57 долара.

"Побоювання рецесії продовжують зростати, і це, очевидно, викликає деякі побоювання з приводу перспектив попиту, - сказав Уоррен Паттерсон, глава відділу досліджень сировинних товарів ING. Проте підтримуючі фундаментальні фактори повинні означати, що подальше зниження є відносно обмеженим"»

Побоювання рецесії

Ціни на нафту впали разом з іншими сировинними товарами, такими як метали та пальмова олія, оскільки центральні банки по всьому світу за останні кілька місяців підвищили процентні ставки для боротьби з інфляцією, збільшуючи побоювання з приводу рецесії і удару по попиту на сировинні товари.

Brent і WTI закрилися в середу на найнижчому рівні з 11 квітня. Падіння послідувало за різким падінням у вівторок, незважаючи на дефіцит світових запасів. WTI впала на 8%, в той час як Brent впала на 9% - падіння на 10,73 долара стало третім за величиною для контракту з моменту початку торгів в 1988 році.

Трейдери спостерігають за можливими перебоями в поставках нафти Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), якому російський суд наказав призупинити діяльність на 30 днів. Експорт через КТК, через який проходить близько 1% світових поставок нафти, станом на ранок середи тривав.