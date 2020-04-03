Нефть снова падает из-за скептицизма по поводу плана Трампа

Цены на нефть в пятницу, 3 апреля, снова снижаются на фоне скептицизма по поводу сделки по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности между Саудовской Аравией и Россией по сокращению добычи, что привело к рекордному росту котировок.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,2% до 28,97 доллара за баррель после роста на 21% в четверг. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI подешевели на 4,1% до 24,28 доллара за баррель после роста на 24,7% в четверг.

Аналитики говорят, что трудно будет заключить сделку, чтобы прекратить саудовско-российскую ценовую войну без участия других крупных производителей.

Накануне Трамп сказал, что две страны могут сократить добычу на 10-15 баррелей в сутки - беспрецедентный объем, представляющий 10-15% мирового предложения. При этом Трамп заявил, что он не предлагал сократить производство в США.

Саудовская Аравия призвала в четверг к экстренному совещанию производителей нефти ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, заявив, что она нацелена на достижение справедливого соглашения о стабилизации нефтяных рынков.

Аналитики UBS заявили, что они скептически относятся к тому, что производители могут взять на себя обязательства по крупным сокращениям, и ожидают, что цены на нефть вновь окажутся под давлением.

Аналитики считают, что как Эр-Рияд, так и Москва будут ожидать участия других стран, в частности Соединенных Штатов.

"Трудно будет сократить текущую добычу в группе ОПЕК+ как минимум на 10 млн баррелей в сутки - масштаб сокращения будет слишком большим для группы", - говорится в аналитической записке ING.

Саудовская Аравия может снизить добычу примерно до 8,5 млн баррелей в сутки, но, скорее всего, не захочет опускаться ниже этого уровня из-за стремления сохранить добычу попутного газа. В свою очередь Россия может потребовать отмены ряда санкций.

Напомним, 2 апреля фьючерсы на нефть резко выросли после заявления президента США Дональда Трампа. Американский лидер провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии и надеется, что Эр-Рияд и Москва существенно снизят добычу нефти.

Как сообщало РБК-Украина цены на российскую нефть марки Urals упали до 10,54 долларов за баррель, что является минимальным уровнем с марта 1999 года. В связи с падением цен, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторые другие расходы превышают среднюю стоимость Urals.