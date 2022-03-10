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Нефть немного подорожала после рекордного обвала

Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в четверг, 10 марта, после резкого падения на предыдущей сессии. Рынок оценивает, увеличат ли крупные производители предложение, чтобы помочь восполнить разрыв в добыче в России из-за санкций за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,35%, до 112,65 долларов. Базовый контракт упал на 13% на предыдущей сессии, что стало самым большим однодневным падением почти за два года.

Фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,5%, до 109,30 долларов за баррель после торгов в диапазоне более 4 долларов. Контракт упал на 12,5% на предыдущей сессии, что стало самым большим дневным снижением с ноября.

Неопределенность в отношении того, откуда и когда будут поступать поставки для замены нефти второго по величине в мире экспортера, России, в условиях жесткого рынка привела к широкому диапазону прогнозов цен на нефть от 100 до 200 долларов за баррель.

"Поэтому предположить, что рынок нефти находится в замешательстве, было бы преуменьшением, поскольку мы находимся в беспрецедентной ситуации", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Цены обвалились 9 марта после комментариев посла ОАЭ в Вашингтоне о том, что его страна будет поощрять ОПЕК рассмотреть возможность увеличения добычи, чтобы восполнить дефицит предложения из-за санкций против России после ее вторжения в Украину.

Комментарии официальных лиц ОАЭ прозвучали, поскольку рынок также принял во внимание шаги Соединенных Штатов по ослаблению санкций в отношении венесуэльской нефти и усилия по заключению ядерной сделки с Тегераном, что может привести к увеличению поставок нефти из Ирана в конце этого года.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Нефть