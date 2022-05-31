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Нефть дорожает после введения ЕС эмбарго против России

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Брюссель, Вторник 31 мая 2022 08:22
Нефть дорожает после введения ЕС эмбарго против России Фото: Цены на нефть растут 31 мая из-за эмбарго против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть продолжили рост во вторник, 31 мая, после того, как ЕС согласовал шестой пакет санкций против России, который включает в себя нефтяное эмбарго. Это усилило опасения по поводу предложения на рынке на фоне растущего спроса в преддверии пикового летнего автомобильного сезона в США и Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на июль подорожали на 1,13 доллара до нового двухмесячного максимума в 122,80 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI торговались на уровне 118,25 доллара за баррель, что на 3,18 доллара выше уровня закрытия пятницы. В понедельник расчетов не было из-за праздничного дня в США. Оба эталона демонстрируют ежедневный прирост со среды.

Лидеры Европейского союза согласились сократить 90% импорта нефти из России к концу 2022 года, разрешив тупиковую ситуацию с Венгрией из-за самых жестких санкций блока в отношении Москвы с момента вторжения в Украину три месяца назад.

"Это определенно очень оптимистично для цены на нефть, учитывая напряженность в поставках. Цена на нефть сейчас движется к мартовским максимумам", - сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets. По ее словам, открытие Китая также поддерживает цены.

Цены на нефть взлетели в марте до самого высокого уровня с 2008 года и выросли более чем на 55% в этом году.

Они должны получить дополнительную поддержку, поскольку ожидается, что спрос со стороны Китая возрастет после ослабления ограничений на COVID-19.

Шанхай объявил об окончании двухмесячной блокировки и позволит подавляющему большинству жителей крупнейшего города Китая покинуть свои дома и водить свои автомобили со среды.

Напомним, главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго в новом пакете санкций против РФ.

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