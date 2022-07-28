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Нефть дорожает после решения ФРС США

Фото: цены на нефть растут из-за ставки ФРС США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Нефть подорожала более чем на 1 доллар за баррель в четверг, 28 июля, продолжив рост по сравнению с предыдущей сессией. Этому способствовало улучшение склонности инвесторов к риску после решения ФРС США по ставкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,1%, до 107,82 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стоила 98,70 доллара за баррель, что на 1,5% выше.

"Настроение к риску восстановилось после опасений рецессии из-за сохраняющегося оптимизма в отношении доходов США и менее агрессивной риторики ФРС в отношении повышения ставок, что поддержало ралли на рынке нефти", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг, добавив, что ослабление доллара США также подняли цены на товары.

Ставка ФРС

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку овернайт на 0,75%, в соответствии с ожиданиями, чтобы снизить инфляцию, в то время как доллар упал в надежде на более медленный рост ставок.

Более слабый доллар делает нефть, оцененную в долларах, более дешевой для покупателей в других странах.

Экспорт нефти из США

"США укрепили свои позиции в качестве крупнейшего в мире экспортера нефти", - отмечают аналитики Citi в заметке, поскольку совокупный валовой экспорт сырой нефти и нефтепродуктов достиг рекордных 10,9 млн баррелей в день.

По данным Citi, экспорт сырой нефти из США достиг рекордных 4,6 млн баррелей в сутки. Экспорт растет, так как WTI торгуется с большим дисконтом по отношению к Brent, что делает закупки американской нефти более привлекательными для иностранных покупателей.

Цены также нашли поддержку, поскольку "Большая семерка" намерена ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти к 5 декабря, заявил в среду высокопоставленный представитель G7.

Тем временем Россия сократила поставки газа по "Северному потоку-1" в Европу всего до 20% мощности. По мнению аналитиков, это может привести к переходу на сырую нефть с газа и в краткосрочной перспективе поддержать цены на нефть.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральная резервная система США 27 июля повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта до диапазона 2,25-2,5%.

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Нефть