Нефть дорожает после рекордного обвала

Цены на нефть в четверг, 19 марта, растут, в то время как инвесторы пытаются понять, насколько эффективными будут масштабные меры стимулирования центробанков для поддержки глобальной экономики по мере усиления шока от пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5% до 26,00 долларов за баррель, фьючерсы на WTI прибавили 12% до 22,8 долларов. В среду Brent упала на 13%, WTI обвалилась почти на 25%.

"После 24-процентного падения цены на нефть растут на фоне некоторого исчерпания распродажи и по мере того, как лидеры США и Европы запускают... помощь и стимулы", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик по рынкам OANDA в Нью-Йорке.

Отметим, Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.

Напомним, организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила на 2020 год прогноз роста мирового спроса на нефть на 0,92 млн баррелей в сутки.