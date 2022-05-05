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Нефть дорожает после предложенных ЕС санкций против России

Фото: нефть подорожала после объявления о санкциях ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть продолжили рост в четверг, 5 мая. Предложение Европейского Союза о новых санкциях против России, включая эмбарго на нефть через шесть месяцев, компенсировало опасения по поводу спроса со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,5%, до 110,74 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,4%, до 108,21 долларов за баррель. Оба контракта выросли более чем на 5 долларов за баррель в среду.

Предложение санкций, которое было озвучено президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и для вступления в силу которого требуется единодушная поддержка со стороны 27 стран ЕС, включает постепенное прекращение поставок российской нефти через шесть месяцев и нефтепродуктов к концу 2022 года.

Пакет также предлагает через месяц запретить все судоходные, брокерские, страховые и финансовые услуги, предлагаемые компаниями ЕС для транспортировки российской нефти.

"Это, вероятно, изменит правила игры на рынках нефти и нефтепродуктов", - сказал аналитик CBA Вивек Дхар, добавив, что санкции в отношении страхования, ранее применявшиеся Соединенными Штатами и европейскими странами, эффективно ограничивали экспорт нефти из Ирана.

Однако перед ЕС стоит задача найти альтернативные источники в то время, когда цены на энергоносители резко выросли. Блок ежедневно импортирует около 3,5 млн баррелей российской нефти и нефтепродуктов, а также зависит от поставок газа из Москвы.

Несколько восточных стран ЕС обеспокоены тем, что это предложение не дает им достаточно времени для адаптации.

"Самые неотложные вопросы - сколько стран получат льготы, объем дополнительных санкционных мер по ограничению экспорта российской нефти на другие ключевые рынки и реакция президента Путина на европейские действия", - Хелима Крофт, глава RBC Capital Market по глобальным сырьевым товарам. стратегии, - говорится в заметке.

"Мы думаем, что реакция цен на такие меры будет зависеть от того, насколько далеко они зайдут в том, чтобы сделать 4,8 млн баррелей в сутки глобального экспорта России недоступными, а не непопулярными".

Напомним, шестой пакет санкций ЕС будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российской нефти будет поэтапным.

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Нефть