Нафта дорожчає після запропонованих ЄС санкцій проти Росії

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 0,5%, до 110,74 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 0,4%, до 108,21 доларів за барель. Обидва контракти зросли більш ніж на 5 доларів за барель у середу.

Пропозиція санкцій, яку було озвучено президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн і для набуття чинності якої потрібна одностайна підтримка з боку 27 країн ЄС, включає поступове припинення поставок російської нафти через шість місяців і нафтопродуктів до кінця 2022 року.

Пакет також пропонує через місяць заборонити всі судноплавні, брокерські, страхові та фінансові послуги, пропоновані компаніями ЄС для транспортування російської нафти.

"Це, ймовірно, змінить правила гри на ринках нафти і нафтопродуктів", - сказав аналітик CBA Вівек Дхар, додавши, що санкції щодо страхування, раніше застосовувалися Сполученими Штатами і європейськими країнами, ефективно обмежували експорт нафти з Ірану.

Однак перед ЄС стоїть завдання знайти альтернативні джерела в той час, коли ціни на енергоносії різко зросли. Блок щодня імпортує близько 3,5 млн барелів російської нафти і нафтопродуктів, а також залежить від поставок газу з Москви.

Кілька східних країн ЄС стурбовані тим, що ця пропозиція не дає їм достатньо часу для адаптації.

"Найбільш нагальні питання - скільки країн отримають пільги, обсяг додаткових санкційних заходів щодо обмеження експорту російської нафти на інші ключові ринки і реакція президента Путіна на європейські дії", - Хеліма Крофт, глава RBC Capital Market по глобальних сировинних товарах. стратегії, - йдеться у дописі.

"Ми думаємо, що реакція цін на такі заходи буде залежати від того, наскільки далеко вони зайдуть в тому, щоб зробити 4,8 млн барелів на добу глобального експорту Росії недоступними, а не непопулярними".

Нагадавши, шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Ощадбанку від SWIFT. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відмова від російської нафти буде поетапною.