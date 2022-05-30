Нефть дорожает в преддверии саммита ЕС по санкциям против России

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,4%, до 119,89 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI подросли на 0,5%, до 115,67 долларов за баррель, продолжая уверенный рост прошлой недели.

Лидеры ЕС должны провести встречу в понедельник и вторник, чтобы обсудить шестой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

"Я не думаю, что было бы преувеличением предположить, что спекулянты готовятся к скачку рынка нефти после саммита ЕС", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Любой дальнейший запрет на российскую нефть ужесточит ситуацию на рынке сырой нефти, который и без того перегружен из-за растущего спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в преддверии пикового летнего сезона спроса в США и Европе.

Правительства ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, но продолжат переговоры о соглашении по запрету морских поставок российской нефти при разрешении поставок по трубопроводу в преддверии саммита в понедельник.

В случае соглашение позволит Венгрии, Словакии и Чехии продолжать получать свою российскую нефть по трубопроводу "Дружба" в течение некоторого времени, пока не будут организованы альтернативные поставки.

Нефтяной рынок также был в напряжении после того, как Иран в пятницу заявил, что его военно-морской флот захватил два греческих нефтяных танкера в отместку за конфискацию иранской нефти Соединенными Штатами с танкера, задержанного у побережья Греции.

"Это создает угрозу дальнейших перебоев с потоками нефти через Ормузский пролив, через который проходит треть мировой торговли", - отмечают аналитики ANZ Research.

Цены на нефть также были поддержаны падением доллара США, поскольку инвесторы ослабили ожидания агрессивного повышения ставок в США и уменьшились опасения по поводу глобальной рецессии. Более слабый доллар делает нефть менее дорогой для импортеров, держащих другие валюты.