Нефть снова дорожает: что повлияло на цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1%, до 115,21 долларов за баррель. Базовый контракт упал на 7,3% на прошлой неделе, что стало первым недельным падением за последние пять недель. Июльские фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 2,2% до 112,01 долларов за баррель. WTI упала на 9,2% на прошлой неделе.

"После длинных выходных в США цены на нефть снова растут из-за рецессии и опасений по снижению спроса на топливо. Эти глобальные экономические опасения, по-видимому, компенсируются перспективами повышения спроса в США и Китае в ближайшем будущем на фоне нехватки срочных поставок", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

По словам аналитиков, опасения по поводу предложения поддерживают рынок, поскольку западные санкции в отношении российской нефти действуют, и остаются вопросы о том, как может упасть добыча в России из-за санкций в отношении оборудования, необходимого для производства.

"Трейдеры оценивают ограниченное предложение и замедление глобального экономического роста, что приводит к волатильным сессиям. Однако опасения по поводу рецессии могут стать основным медвежьим фактором на рынках сырой нефти до конца месяца", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

По мнению аналитиков, на рынке в течение некоторого времени, вероятно, будут проявляться трения между опасениями по поводу поставок и неопределенностью в отношении глобального роста.

"Это напряжение, которое мы будем наблюдать до конца этого года", - сказал Джастин Смирк, старший экономист Westpac.

Он сказал, что неясно, насколько велик риск разрушения спроса, учитывая, что мировая экономика все еще восстанавливается после спада из-за COVID.

"Есть страх перед рецессией, но мы не там. У нас все еще идет восстановление", - сказал Смирк.