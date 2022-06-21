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Нафта знову дорожчає: що вплинуло на ціни

Фото: ціни на нафту ростуть 21 червня через нестачу пропозиції (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли на 1% у вівторок, 21 червня, компенсуючи втрати минулого тижня. Інвестори зосередилися на обмежених постачаннях нафти і палива, а не на побоюваннях з приводу рецесії, що знижує попит в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1%, до 115,21 доларів за барель. Базовий контракт впав на 7,3% минулого тижня, що стало першим тижневим падінням за останні п'ять тижнів. Липневі ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 2,2% до 112,01 доларів за барель. WTI впала на 9,2% минулого тижня.

"Після довгих вихідних в США ціни на нафту знову ростуть через рецесію і побоювань щодо зниження попиту на паливо. Ці глобальні економічні побоювання, мабуть, компенсуються перспективами підвищення попиту в США і Китаї в найближчому майбутньому на тлі нестачі термінових поставок", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

За словами аналітиків, побоювання з приводу пропозиції підтримують ринок, оскільки західні санкції щодо російської нафти діють, і залишаються питання про те, як може впасти видобуток в Росії через санкції щодо обладнання, необхідного для виробництва.

"Трейдери оцінюють обмежену пропозицію і уповільнення глобального економічного зростання, що призводить до волатильних сесій. Однак побоювання з приводу рецесії можуть стати основним ведмежим фактором на ринках сирої нафти до кінця місяця", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

На думку аналітиків, на ринку протягом деякого часу, ймовірно, будуть проявлятися тертя між побоюваннями з приводу поставок і невизначеністю щодо глобального зростання.

"Це напруга, яку ми будемо спостерігати до кінця цього року", - сказав Джастін Смірк, старший економіст Westpac.

Він сказав, що неясно, наскільки великий ризик руйнування попиту, враховуючи, що світова економіка все ще відновлюється після спаду через COVID.

"Є страх перед рецесією, але ми не там. У нас все ще йде відновлення", - сказав Смірк.

Нагадавши, ціни на нафту 20 червня знизилися. Побоювання щодо уповільнення глобального економічного зростання та попиту на паливо компенсували побоювання щодо скорочення поставок.

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Нафта