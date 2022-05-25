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Нефть дорожает, поскольку ЕС приблизился к соглашению об эмбарго против России

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Украина, Среда 25 мая 2022 08:35
Нефть дорожает, поскольку ЕС приблизился к соглашению об эмбарго против России Фото: цены на нефть растут 24 мая из-за эмбарго на поставки из России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в среду выросли более чем на 1 доллар благодаря ограниченным поставкам и перспективам роста спроса в связи с приближающимся началом летнего автомобильного сезона в США. Мировые поставки сырой нефти продолжают сокращаться, поскольку покупатели избегают нефти из России на фоне санкций, введенных после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,2%, до 114,94 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,2%, до 111,12 долларов за баррель.

Новый министр иностранных дел Франции заявила во вторник, что она с оптимизмом смотрит на то, что тех, кто все еще выступает против нового пакета санкций Европейского союза, предусматривающего поэтапный отказ от импорта российской нефти, можно убедить, и что блок заключит соглашение.

"Учитывая действующие запреты на импорт российской нефти в США и Великобританию, а также нежелание нефтяных компаний покупать даже без формальных юридических препятствий, самосанкции по-прежнему вызывают дефицит предложения", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Сохраняя давление на российские поставки, представитель администрации Джо Байдена во вторник отправился в Индию, чтобы поговорить с официальными лицами и руководителями частного сектора о санкциях США в отношении России, сообщило министерство финансов. Вашингтон стремится не допустить роста закупок Индией российской нефти.

Ситуация с поставками сырой нефти ухудшается, поскольку ожидается, что поездки в выходные дни в США в День памяти будут самыми загруженными за два года, что приведет к росту спроса на топливо, поскольку все больше водителей планируют отправиться в путь и избавиться от ограничений, связанных с пандемией коронавируса, несмотря на высокие цены на топливо.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала заключение соглашения по запрету импорта российской нефти в Европу в ближайшие недели.

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