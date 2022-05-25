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Нафта дорожчає, оскільки ЄС наблизився до Угоди про ембарго проти Росії

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Україна, Середа 25 травня 2022 08:35
Нафта дорожчає, оскільки ЄС наблизився до Угоди про ембарго проти Росії Фото: ціни на нафту ростуть 24 травня через ембарго на поставки з Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в середу зросли більш ніж на 1 долар завдяки обмеженим поставкам і перспективам зростання попиту у зв'язку з наближенням літнього автомобільного сезону в США. Світові поставки сирої нафти продовжують скорочуватися, оскільки покупці уникають нафти з Росії на тлі санкцій, введених після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,2%, до 114,94 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 1,2%, до 111,12 доларів за барель.

Новий міністр закордонних справ Франції заявила у вівторок, що вона з оптимізмом дивиться на те, що тих, хто все ще виступає проти нового пакету санкцій Європейського Союзу, що передбачає поетапну відмову від імпорту російської нафти, можна переконати, і що блок укладе угоду.

"Враховуючи діючі заборони на імпорт російської нафти в США і Великобританію, а також небажання нафтових компаній купувати навіть без формальних юридичних перешкод, самосанкції як і раніше викликають дефіцит пропозиції", - сказав керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Зберігаючи тиск на російські поставки, представник адміністрації Джо Байдена у вівторок відправився в Індію, щоб поговорити з офіційними особами і керівниками приватного сектора про санкції США щодо Росії, повідомило Міністерство фінансів. Вашингтон прагне не допустити зростання закупівель Індією російської нафти.

Ситуація з постачанням сирої нафти погіршується, оскільки очікується, що поїздки у вихідні дні в США в день пам'яті будуть найбільш завантаженими за два роки, що призведе до зростання попиту на паливо, оскільки все більше водіїв планують відправитися в дорогу і позбутися обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу, незважаючи на високі ціни на паливо.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен анонсувала укладення угоди з забороні імпорту російської нафти в Європу у найближчі тижні.

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