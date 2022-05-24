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В Еврокомиссии спрогнозировали сроки согласования нефтяного эмбарго против РФ

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Брюссель, Вторник 24 мая 2022 17:58
В Еврокомиссии спрогнозировали сроки согласования нефтяного эмбарго против РФ Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала заключение соглашения по запрету импорта российской нефти в Европу в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава Еврокомиссии предположила, что европейский эмбарго на нефть из РФ вскоре будет введено. В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе фон дер Ляйен отвела на принятие решения несколько недель.

"Мы усердно работаем над этим прямо сейчас, это вопрос нескольких недель, но мы действительно должны найти решение для инвестиционных нужд. И потому это важно, мы должны адаптироваться, чтобы Путин не воспользовался ситуацией. Например, он не будет продавать нефть нам, но потом продаст ее значительно дороже на мировом рынке", – объяснила президент ЕК.

Тем временем венгерский премьер-министр Орбан назвал нецелесообразным рассмотрение эмбарго на саммите лидеров стран-членов Евросоюза 30-31 мая. Он желает сначала получить финансовые гарантии для Венгрии.

Напомним, что немецкий вице-канцлер анонсировал близкое введение нефтяного эмбарго против РФ.

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