Нефть дорожает из-за перспектив ужесточения санкций против России

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% до 111,09 долларов, компенсировав падение на 2% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,8%, до 105,06 долларов за баррель, компенсировав падение на 1,6% во вторник.

"Волатильность цен свидетельствует о крайне чувствительных настроениях инвесторов", - отмечают аналитики Haitong Futures. - Людям срочно нужно увидеть изменения, чтобы сделать ситуацию на рынке более ясной".

На предыдущей сессии рынок резко упал после того, как Россия пообещала свернуть военные действия вокруг Киева, но сообщения о боевых действиях не прекращались.

Аналитик Commonwealth Bank Тобин Гори отметил, что "восстановление (цен) предполагает, что рынок нефти, по крайней мере, испытывает сильную степень скептицизма в отношении любого "прогресса"".

Тем временем Соединенные Штаты и их союзники планируют ввести новые санкции в отношении большего числа секторов российской экономики, которые имеют решающее значение для продолжения ее вторжения в Украину, включая цепочки военных поставок.

Сохраняя напряженность на рынке, крупные производители нефти вряд ли увеличат добычу выше согласованных 400 тысяч баррелей в день, когда в четверг Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию (ОПЕК+), сообщили несколько источников, близких к группе.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, ключевые члены ОПЕК+, заявили, что группа не будет предпринимать никаких действий против России за ее вторжение в Украину, заявив, что целью группы является только стабилизация рынка, а не участие в политике.

Однако цены на нефть сталкиваются с давлением ослабления спроса со стороны Китая из-за ужесточения ограничений на передвижение и карантина во многих городах. Финансовый центр страны в Шанхае продлил свое закрытие раньше, чем планировалось, после регистрации почти 6000 новых местных случаев.