Нафта дорожчає через перспективи посилення санкцій проти Росії

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,8% до 111,09 доларів, компенсувавши падіння на 2% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,8%, до 105,06 доларів за барель, компенсувавши падіння на 1,6% у вівторок.

"Волатильність цін свідчить про вкрай чутливі настрої інвесторів", - відзначають аналітики Haitong Futures. - Людям терміново потрібно побачити зміни, щоб зробити ситуацію на ринку більш ясною".

На попередній сесії ринок різко впав після того, як Росія пообіцяла згорнути військові дії навколо Києва, але повідомлення про бойові дії не припинялися.

Аналітик Commonwealth Bank Тобін горі зазначив, що "відновлення (цін) передбачає, що ринок нафти, принаймні, відчуває сильну ступінь скептицизму щодо будь-якого"прогресу"".

Тим часом Сполучені Штати і їх союзники планують ввести нові санкції щодо більшого числа секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для продовження її вторгнення в Україну, Включаючи ланцюжки військових поставок.

Зберігаючи напруженість на ринку, великі виробники нафти навряд чи збільшать видобуток вище узгоджених 400 тисяч барелів на день, коли в четвер Організація країн-експортерів нафти і її союзники, включаючи Росію (ОПЕК+), повідомили кілька джерел, близьких до групи.

Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати, ключові члени ОПЕК+, заявили, що група не буде робити ніяких дій проти Росії за її вторгнення в Україну, заявивши, що метою групи є тільки стабілізація ринку, а не участь в політиці.

Однак ціни на нафту стикаються з тиском ослаблення попиту з боку Китаю через посилення обмежень на пересування і карантину в багатьох містах. Фінансовий центр країни в Шанхаї продовжив своє закриття раніше, ніж планувалося, після реєстрації майже 6000 нових місцевих випадків.