Нефть дорожает перед совещанием ОПЕК+

Цены на нефть растут в среду, 15 июля, после резкого падения запасов в США. При этом рынок ждет новостей со встречи мониторингового комитета ОПЕК+.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожал на 0,42%, до 43,08 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 0,45% до 40,47 долларов за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США сократились на 8,3 млн баррелей до 531 млн за неделю, завершившуюся 10 июля.

"Данные API, опубликованные накануне, оказали некоторую поддержку рынку в ходе сегодняшних утренних торгов", - сообщили аналитики ING Economics.

Рынок будет внимательно следить за новостями со встречи совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которая состоится позднее в среду.

"Рынок будет смотреть, будут ли пролонгированы более глубокие сокращения еще на дополнительный месяц, или же группа будет придерживаться первоначального плана и начнет снижать сокращения", - отметили аналитики ING Economics.

"Цены на нефть, скорее всего, будут находиться в диапазоне 40 долларов, при этом рынок будет уделять пристальное внимание сегодняшним результатам JMMС", - сказал Ким Квангре, аналитик по сырьевым товарам в Samsung Securities в Сеуле.

Напомним, ожидается, что ОПЕК и Россия снизят свое сокращение поставок нефти до 7,7 млн баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украина, из-за падения цен на нефть импорт топливно-энергетических товаров в Украину за первое полугодие 2020 года упал на 27% до 3,966 млрд долларов.