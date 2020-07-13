Цены на нефть снижаются перед совещанием ОПЕК

Фото: нефтяной танкер (www.iea.org)

ОПЕК может уменьшить объемы сокращения добычи

Цены на нефть снижаются почти на 1% в понедельник, 13 июля, в преддверии результатов технического заседания ОПЕК на этой неделе. Ожидается, что картель порекомендует смягчить сокращение добычи, которое сейчас поддерживает цены на нефть.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 1,04%, до 42,79 доллара за баррель к 11:00 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 1,13 до 40,09 долларов за баррель.

Цены на нефть практически не изменились на прошлой неделе, так как рост случаев коронавируса побудило несколько штатов США ввести более жесткие ограничения на поездки, которые могут ослабить восстановление спроса на нефть в крупнейшем в мире потребителе.

Однако в пятницу цены выросли более чем на 2% после того, как Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на нефть на 2020 год на 400 тысяч баррелей в день.

Цены на нефть восстановились после многолетних минимумов апреля, когда Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию (группа ОПЕК+), сократили добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки на период с мая по июль.

Объединенный министерский комитет по мониторингу ОПЕК соберется во вторник и среду, чтобы рекомендовать следующий уровень сокращений после того, как соблюдение в группе достигло 107% в июне, по сравнению с 77% в мае.

Ожидается, что ОПЕК и Россия снизят свое сокращение поставок до 7,7 млн баррелей в сутки, поскольку мировой спрос на нефть восстановился, а цены отскочили назад, сообщили Reuters источники в OPEC +.

Как сообщало РБК-Украина, из-за падения цен на нефть импорт топливно-энергетических товаров в Украину за первое полугодие 2020 года упал на 27% до 3,966 млрд долларов.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.