Нефть дорожает из-за падения добычи в России

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6% до 105,23 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись на 0,6%, до 101,20 долларов за баррель. Оба контракта выросли более чем на 6% на предыдущей сессии.

"Президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной "зашли в тупик", и в то же время предположил, что семинедельное вторжение будет продолжено. Это повышает риск сохранения риска перебоев с поставками на рынке нефти", - отмечают нефтяные аналитики ANZ. в примечании.

Последние данные показали, что добыча нефти и газового конденсата в России в понедельник упала ниже 10 млн баррелей в сутки, самого низкого уровня с июля 2020 года, поскольку санкции, введенные многими странами после вторжения России в Украину, и логистические ограничения препятствуют торговле.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что страна готова продавать нефть и нефтепродукты "дружественным странам в любом ценовом диапазоне", добавив, что Москва сосредоточена на обеспечении продолжения функционирования нефтяной отрасли.

Между тем, появляющиеся сообщения о частичном ослаблении некоторых жестких ограничений, введенных в Китае из-за COVID-19, помогли разжечь бычьи настроения у некоторых участников рынка на этой неделе.