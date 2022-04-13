UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нефть дорожает из-за падения добычи в России

Фото: нефть дорожает из-за падения добычи в России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в среду, 13 апреля, из-за опасений, что снижение добычи из-за санкций России, второго по величине экспортера нефти в мире, сократит поставки. Москва заявила, что мирные переговоры с Украиной зашли в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6% до 105,23 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись на 0,6%, до 101,20 долларов за баррель. Оба контракта выросли более чем на 6% на предыдущей сессии.

"Президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной "зашли в тупик", и в то же время предположил, что семинедельное вторжение будет продолжено. Это повышает риск сохранения риска перебоев с поставками на рынке нефти", - отмечают нефтяные аналитики ANZ. в примечании.

Последние данные показали, что добыча нефти и газового конденсата в России в понедельник упала ниже 10 млн баррелей в сутки, самого низкого уровня с июля 2020 года, поскольку санкции, введенные многими странами после вторжения России в Украину, и логистические ограничения препятствуют торговле.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что страна готова продавать нефть и нефтепродукты "дружественным странам в любом ценовом диапазоне", добавив, что Москва сосредоточена на обеспечении продолжения функционирования нефтяной отрасли.

Между тем, появляющиеся сообщения о частичном ослаблении некоторых жестких ограничений, введенных в Китае из-за COVID-19, помогли разжечь бычьи настроения у некоторых участников рынка на этой неделе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть