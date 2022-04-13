Нафта дорожчає через падіння видобутку в Росії

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,6% до 105,23 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту WTI піднялися на 0,6%, до 101,20 доларів за барель. Обидва контракти зросли більш ніж на 6% на попередній сесії.

"Президент Росії Володимир Путін заявив, що мирні переговори з Україною "зайшли в глухий кут", і в той же час припустив, що семитижневе вторгнення буде продовжено. Це підвищує ризик збереження ризику перебоїв з поставками на ринку нафти", - відзначають нафтові аналітики ANZ. у примітці.

Останні дані показали, що видобуток нафти і газового конденсату в Росії в понеділок впала нижче 10 млн барелів на добу, найнижчого рівня з липня 2020 року, оскільки санкції, введені багатьма країнами після вторгнення Росії в Україну, і логістичні обмеження перешкоджають торгівлі.

Міністр енергетики РФ Микола Шульгінов заявив, що країна готова продавати нафту і нафтопродукти "дружнім країнам в будь-якому ціновому діапазоні", додавши, що Москва зосереджена на забезпеченні продовження функціонування нафтової галузі.

Тим часом, з'являються повідомлення про часткове ослаблення деяких жорстких обмежень, введених в Китаї через COVID-19, допомогли розпалити бичачі настрої у деяких учасників ринку на цьому тижні.