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Нефть дорожает из-за опасений блокировки Суэцкого канала на несколько недель

Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в пятницу, 26 марта, выросли примерно на 2%, что было вызвано опасениями, что на снятие с мели контейнеровоза, блокирующего Суэцкий канал, могут потребоваться недели. Это может привести к сокращению поставок сырой нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 1,9% до 63,13 долларов за баррель после падения на 3,8% в четверг. Нефть WTI выросла на 2,1% до 59,81 доллара за баррель после снижения на 4,3% днем ранее.

Тем не менее, цены по-прежнему снижаются в течение третьей недели подряд, поскольку перспективы спроса ухудшились из-за новых ограничений из-за распространения коронавируса в Европе.

Управление Суэцкого канала Египта заявило в пятницу, что операции по освобождению севшего на мель контейнеровоза возобновятся после завершения дноуглубительных работ, которые завершены на 87%.

В четверг компания, которая ведет спасательные работы, заявила, что на демонтаж судна могут потребоваться недели.

В связи с блокировкой Суэцкого канала на этой неделе стоимость танкеров для перевозки нефтепродуктов выросла почти вдвое, а несколько судов были перенаправлены.

Напомним, цены на нефть 24 марта выросли более чем на 2% после того, как судно село на мель в Суэцком канале, что вызвало опасения по поводу предложения. Однако опасения медленного восстановления спроса из-за локдаунов в Европе ограничили рост.

Как сообщало РБК-Украина, из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час. Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэце, заблокировал в канале более 230 судов.

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Новости Украины Суэцкий каналнефть
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