RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нафта дорожчає через побоювання блокування Суецького каналу на кілька тижнів

Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в п'ятницю, 26 березня, зросли приблизно на 2%, що було викликано побоюваннями, що на зняття з мілини контейнеровоза, блокуючого Суецький канал, можуть знадобитися тижні. Це може призвести до скорочення поставок сирої нафти і нафтопродуктів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 1,9% до 63,13 доларів за барель після падіння на 3,8% в четвер. Нафта WTI виросла на 2,1% до 59,81 долара за барель після зниження на 4,3% днем раніше.

Тим не менше, ціни знижуються протягом третього тижня поспіль, оскільки перспективи попиту погіршилися через нові обмеження через поширення коронавірусу в Європі.

Управління Суецького каналу Єгипту заявило в п'ятницю, що операції по звільненню контейнеровоза відновляться після завершення днопоглиблювальних робіт, які завершені на 87%.

У четвер компанія, яка веде рятувальні роботи, заявила, що на демонтаж судна можуть знадобитися тижні.

У зв'язку з блокуванням Суецького каналу на цьому тижні вартість танкерів для перевезення нафтопродуктів виросла майже вдвічі, а кілька судів були перенаправлені.

Нагадаємо, ціни на нафту 24 березня виросли більш ніж на 2% після того, як судно сіло на мілину в Суецькому каналі, що викликало побоювання з приводу пропозиції. Однак побоювання повільного відновлення попиту з-за локдаунов в Європі обмежили зростання.

Як повідомляло РБК-Україна, з-за затору в Суецькому каналі світова торгівля несе збитки в розмірі 400 млн доларів кожну годину. Контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину в Суеці, заблокував в каналі понад 230 судів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суэцкий каналнефть
Читайте також
Затор у Суецькому каналі: світова торгівля втрачає 400 млн доларів на годину
Ціни на нафту знижуються, незважаючи на затор в Суецькому каналі
Прогноз погоди