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Нефть дорожает из-за новых санкций против России

Фото: цены на нефть расту 6 апреля из-за новых санкций против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мировые цены на нефть в среду, 6 апреля, снова выросли. Угроза новых санкций в отношении России вызвала опасения по поводу предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3%, до 107 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,2%, до 102,85 долларов.

Соединенные Штаты и их союзники в среду подготовили новые санкции в отношении Москвы в связи с убийствами мирных жителей на севере Украины, которые президент Владимир Зеленский назвал "военными преступлениями", требующими соразмерного наказания

"Опасения по поводу перебоев с поставками вновь возросли, поскольку США и Европа ужесточают санкции против России", - сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Предлагаемые санкции ЕС, которые должны одобрить 27 стран-членов блока, запретят покупать российский уголь и не позволят российским судам заходить в порты ЕС. Великобритания также призвала страны G7 и НАТО согласовать график поэтапного отказа от импорта нефти и газа из России.

Растущие опасения по поводу предложения стерли предыдущее падение цен из-за более сильного доллара, который делает нефть более дорогой для держателей других валют, а также из-за неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США.

"Цены на нефть, скорее всего, какое-то время останутся на уровне около 100 долларов за баррель", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Тем временем государства-члены Международного энергетического агентства (МЭА) все еще обсуждали, сколько нефти они вместе выпустят из хранилищ на рынки, сообщили Reuters три источника, добавив, что объявление ожидается в ближайшие дни.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Нефть