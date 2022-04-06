Нафта дорожчає через нові санкції проти Росії

Світові ціни на нафту в середу, 6 квітня, знову зросли. Загроза нових санкцій щодо Росії викликала побоювання з приводу пропозиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,3%, до 107 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,2%, до 102,85 доларів.
Сполучені Штати та їхні союзники в середу підготували нові санкції щодо Москви у зв'язку з вбивствами мирних жителів на півночі України, які президент Володимир Зеленський назвав "військовими злочинами", що вимагають пропорційного покарання
"Побоювання з приводу перебоїв з поставками знову зросли, оскільки США і Європа посилюють санкції проти Росії", - сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.
Пропоновані санкції ЄС, які повинні схвалити 27 країн-членів блоку, заборонять купувати російське вугілля і не дозволять російським судам заходити в порти ЄС. Великобританія також закликала країни G7 і НАТО узгодити графік поетапної відмови від імпорту нафти і газу з Росії.
Зростаючі побоювання щодо пропозиції стерли попереднє падіння цін через більш сильний Долар, який робить нафту дорожчою для власників інших валют, а також через несподіване збільшення запасів сирої нафти в США.
"Ціни на нафту, швидше за все, якийсь час залишаться на рівні близько 100 доларів за барель", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.
Тим часом держави-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) все ще обговорювали, скільки нафти вони разом випустять зі сховищ на ринки, повідомили Reuters три джерела, додавши, що оголошення очікується в найближчі дні.
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