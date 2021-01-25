Нефть дорожает, несмотря на карантинные ограничения по всему миру

Цены на нефть в понедельник, 25 января, выросли, поскольку планы США по стимулированию экономики компенсировали новые опасения по поводу удара по мировому спросу на топливо. В некоторых странах возобновляются ограничения, направленные на сдерживание всплесков заражения COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,56 %, до 55,71 долларов за баррель к 12.30 киевскому времени. Нефть WTI с поставкой в марте выросла на 0,67% до 52,62 долларов.

"Несмотря на то, что пандемия еще не замедляется, у цен на нефть есть веские причины начать неделю с прибыли", - сказал Бьорнар Тонхауген, глава отдела нефтяных рынков Rystad Energy.

Американские законодатели намерены обсудить размер пакета помощи от пандемии на 1,9 триллиона долларов, предложенный новым президентом Джо Байденом.

"Настроения были поддержаны ожиданиями блокбастерного пакета помощи от коронавируса, но борьба между оптимизмом в отношении стимулов и вирусными проблемами продолжится", - сказал Стивен Бреннок из брокера PVM.

В понедельник Китай сообщил об увеличении числа новых случаев COVID-19, что омрачило перспективы спроса в крупнейшем в мире импортере нефти.

Как сообщало РБК-Украина, в этом месяце нефть Brent достигла 11-месячного максимума в 57,42 долларов.

По прогнозу Всемирного банка, мировые цены на нефть 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, нефть подорожает до 50 долларов за баррель в 2022 году.