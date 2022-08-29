Нефть дорожает в начале недели: что влияет на мировые цены

Цены на нефть в понедельник, 29 августа, выросли на 1% на фоне ожиданий, что ОПЕК сократит добычу в случае необходимости для поддержания цен. Конфликт в Ливии и растущий спрос на фоне резкого роста цен на природный газ в Европе помогли компенсировать мрачные перспективы роста в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9% до 101,88 доллара за баррель, увеличившись на 4,4% на прошлой неделе. Фьючерсы на американскую нефть WTI подскочили на 1,2% до 94,15 долларов за баррель, подорожав на 2,5% на прошлой неделе.

"Цены на нефть выросли на фоне продолжающегося давления на спрос на топливо из-за энергетического кризиса в Европе и ограничений предложения", - говорится в заметке аналитиков по сырьевым товарам Национального банка Австралии.

По их словам, ожесточенные столкновения в столице Ливии, в результате которых в выходные погибли 32 человека, вызвали опасения, что страна может скатиться к полномасштабному конфликту, который может снова нарушить поставки нефти из страны ОПЕК.

Оба эталонных контракта торговались ниже в начале дня, поскольку доллар вырос после резкого комментария председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в пятницу о том, что Соединенные Штаты столкнулись с длительным периодом медленного роста на фоне дальнейшего повышения ставок.

"В то время как сильный доллар сдерживает цены на сырьевые товары, проблема недостаточного предложения на рынках нефти, вероятно, продолжит поддерживать тенденцию к росту", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Цены на нефть были поддержаны намеками Саудовской Аравии и других членов Организации стран-экспортеров нефти и их союзников (ОПЕК+), о том, что они могут сократить добычу, чтобы сбалансировать рынок.

Объединенные Арабские Эмираты согласны с саудовскими взглядами на политику производства, в то время как министерство нефти Омана также заявило, что поддерживает усилия ОПЕК+ по поддержанию стабильности рынка.

Источники на прошлой неделе сообщили, что ОПЕК рассмотрит возможность сокращения добычи, чтобы компенсировать любое увеличение добычи со стороны Ирана, если нефтяные санкции будут сняты, если Тегеран согласится возобновить ядерную сделку.

"Производство Ирана в ближайшее время не компенсирует дефицит предложения", - сказал Тэн.

Что касается спроса, более высокие цены на природный газ в Европе побуждают производителей электроэнергии и промышленных потребителей переходить на дизельное топливо и мазут, что еще больше поддерживает цены на сырую нефть, отмечают аналитики ANZ Research.