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Нафта дорожчає на початку тижня: що впливає на світові ціни

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Україна, Понеділок 29 серпня 2022 08:46
Нафта дорожчає на початку тижня: що впливає на світові ціни Фото: ціни на нафту Brent піднялися вище 100 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в понеділок, 29 серпня, зросли на 1% на тлі очікувань, що ОПЕК скоротить видобуток у разі необхідності для підтримки цін. Конфлікт в Лівії і зростаючий попит на тлі різкого зростання цін на природний газ в Європі допомогли компенсувати похмурі перспективи зростання в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,9% до 101,88 долара за барель, збільшившись на 4,4% минулого тижня. Ф'ючерси на американську нафту WTI підскочили на 1,2% до 94,15 доларів за барель, подорожчавши на 2,5% минулого тижня.

"Ціни на нафту виросли на тлі триваючого тиску на попит на паливо через енергетичну кризу в Європі і обмежень пропозиції",-йдеться в замітці аналітиків по сировинних товарах Національного банку Австралії.

За їх словами, запеклі зіткнення в столиці Лівії, в результаті яких у вихідні загинули 32 людини, викликали побоювання, що країна може скотитися до повномасштабного конфлікту, який може знову порушити поставки нафти з країни ОПЕК.

Обидва еталонні контракти торгувалися нижче на початку дня, оскільки долар виріс після різкого коментаря голови Федеральної Резервної Системи Джерома Пауелла в п'ятницю про те, що Сполучені Штати зіткнулися з тривалим періодом повільного зростання на тлі подальшого підвищення ставок.

"У той час як сильний долар стримує ціни на сировинні товари, проблема недостатньої пропозиції на ринках нафти, ймовірно, продовжить підтримувати тенденцію до зростання", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Ціни на нафту були підтримані натяками Саудівської Аравії та інших членів Організації країн-експортерів нафти і їх союзників (ОПЕК+), про те, що вони можуть скоротити видобуток, щоб збалансувати ринок.

Об'єднані Арабські Емірати згодні з саудівськими поглядами на політику виробництва, в той час як Міністерство нафти оману також заявило, що підтримує зусилля ОПЕК+ з підтримки стабільності ринку.

Джерела минулого тижня повідомили, що ОПЕК розгляне можливість скорочення видобутку, щоб компенсувати будь-яке збільшення видобутку з боку Ірану, якщо нафтові санкції будуть зняті, якщо Тегеран погодиться відновити ядерну угоду.

"Виробництво Ірану найближчим часом не компенсує дефіцит пропозиції", - сказав Тен.

Що стосується попиту, більш високі ціни на природний газ в Європі спонукають виробників електроенергії і промислових споживачів переходити на дизельне паливо і мазут, що ще більше підтримує ціни на сиру нафту, відзначають аналітики ANZ Research.

Нагадавши, ціни на нафту Brent минулого тижня піднялися вище 100 доларів на тлі зростаючої стурбованості з приводу перебоїв з поставками на тлі збоїв в поставках з Росії, можливого скорочення видобутку великими виробниками.

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