Нефть дорожает на фоне роста напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли в понедельник, 24 января, на опасениях по поводу перебоев с поставками на фоне роста напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. С начала года нефть подорожала на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7%, до 88,5 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,7%, до 85,7 долларов за баррель

На прошлой неделе оба контракта выросли пятую неделю подряд, прибавив около 2% и достигнув самого высокого уровня с октября 2014 года. В этом году цены уже выросли более чем на 10% из-за опасений по поводу сокращения поставок.

Как отметил Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securitie, цены растут из-за геополитического риска в отношениях между Россией и Украиной, а также на Ближнем Востоке, в то время как ОПЕК+ по-прежнему не могла достичь своей цели по добыче.

Подпитывая опасения по поводу перебоев с поставками в Восточную Европу, газета New York Times в воскресенье сообщила, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отправки нескольких тысяч американских военнослужащих к союзникам по НАТО в Восточной Европе и странах Балтии.

Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями, если она установит в Украине марионеточный режим, заявил в воскресенье высокопоставленный министр британского правительства после того, как Великобритания обвинила Кремль в стремлении привести к власти там пророссийского политика.

Государственный департамент США также объявил, что приказывает членам семей дипломатов покинуть Украину, поскольку президент Байден взвешивал варианты усиления американских военных активов в Восточной Европе для противодействия наращиванию российских войск.

На Ближнем Востоке Объединенные Арабские Эмираты в понедельник перехватили и уничтожили две баллистические ракеты хуситов, нацеленные на страну Персидского залива.

Кроме того, группа ОПЕК+ изо всех сил пытается достичь своего целевого ежемесячного увеличения добычи в 400 тысяч баррелей в сутки.