Нефть дорожает на фоне прекращения Россией поставок газа в Польшу

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4% до 105,43 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 0,1%, до 101,82 долларов за баррель.

Цены на нефть выросли во вторник примерно на 3% в условиях волатильной торговли, поскольку рынок разрывается между опасениями по поводу спроса и предложения в связи с перебоями в добыче нефти и газа в России и ухудшением перспектив мировой экономики.

"Рынок становится все более нестабильным и зависит от событий. Энергетическая безопасность во всем мире становится все более уязвимой, а уязвимая безопасность обычно обходится дороже ", -сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

Россия прекратила поставки газа в Польшу в среду в связи с серьезной эскалацией конфликта России с Западом после вторжения на Украину.

В результате этого фьючерсы на дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы на NYMEX выросли во вторник более чем на 9% и достигли рекордной отметки в 4,47 доллара за галлон.

"Нефть поддерживается за счет эскалации геополитической напряженности. Сокращение газовых потоков - не новость, но это время, когда Россия перекроет газовые потоки, когда снова бушуют стагфляционные страхи", - отмечает Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил во вторник, что Азия сталкивается с "стагфляционной" перспективой из-за войны России против Украины, резкого роста цен на сырьевые товары и замедления роста в Китае, что создает значительную неопределенность.

Центральный банк Китая заявил во вторник, что усилит разумную поддержку денежно-кредитной политики своей экономике, поскольку Пекин стремится искоренить зарождающуюся вспышку COVID-19 в столице.