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Нефть дорожает на фоне отказа от российского топлива

Фото: Нефть дорожает на фоне сокращения закупок в России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть поднялись в четверг, 26 мая, продолжив рост на этой неделе из-за признаков дефицита предложения. Европейский союз (ЕС) спорит с Венгрией о планах запретить импорт из России, второго по величине экспортера нефти в мире, после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,35%, до 114,43 долларов баррель в 04:12 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,5% до 110,88 долларов за баррель.

Большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США поддержало рынок в среду. Аналитики говорят, что сокращение запасов и перспектива эмбарго ЕС на российскую нефть подтолкнули цены к росту.

"В центре внимания нефтяных рынков находится саммит ЕС, который состоится на следующей неделе, на котором будет предпринята еще одна попытка договориться об общеевропейском эмбарго на российскую нефть", - заявил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Президент Европейского совета Шарль Мишель в среду заявил, что уверен, что соглашение может быть достигнуто до следующего заседания совета, которое состоится 30 мая.

Однако Венгрия остается камнем преткновения на пути к единодушной поддержке санкций ЕС. Венгрия требует около 750 млн евро для модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов и расширения трубопровода из Хорватии, что позволит ей отказаться от российской нефти.

Даже без формального запрета российская нефть доступна на рынке гораздо меньше, поскольку покупатели избегают иметь дело с поставщиками нефти и топлива из страны.

Аналитики ANZ отмечают, что грузы из балтийских портов доставляются на азиатские нефтеперерабатывающие заводы в более длительные сроки, а поставки в Нидерланды и Францию практически прекратились.

Прогнозируемое увеличение добычи нефти до рекордно высокого уровня в 5,2 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки) в Пермском бассейне США вряд ли закроет разрыв в 2-3 млн баррелей в сутки из-за потери поставок из России, считает Вивек Дхар, аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank.

Тем не менее, рост на нефтяных рынках на этой неделе сдерживался строгими ограничениями в связи с COVID-19, усиливающими опасения по поводу падения спроса на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, и опасения по поводу инфляции, ведущей к замедлению глобального роста.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти к концу этого месяца.

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Нефть