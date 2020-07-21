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Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление мировой экономики

Киев, Вторник 21 июля 2020 10:28
Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление мировой экономики
Фото: добыча нефти (OilNow)
Автор: Александр Белоус

Позитивные новости движут рисковые активы вверх

Цены на нефть растут во вторник, 21 июля, на фоне надежд на восстановление спроса. Новости об испытаниях экспериментальных вакцин от коронавируса, а также исторический саммит ЕС поддерживают рынки.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,74% до 43,60 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 0,47% до 41,00 долларов за баррель.

Цены поддержаны позитивными новостями о разработке вакцин против вируса, поскольку фармацевтические компании и медицинские учреждения спешат найти способ противостоять худшему в мире кризису в области здравоохранения за столетие.

"С открытием крупных экономик... спрос на нефть должен возрасти, особенно если скоро станет доступна вакцина", - сказал Фавад Разакзада, аналитик рынка в ThinkMarkets.

Тем не менее, некоторые страны, такие как США и Индия, по-прежнему фиксируют рекордное число случаев инфицирования, в то время как другие, в том числе Испания и Австралия, борются с новыми вспышками.

Лидеры Европейского союза достигли исторического соглашения о масштабном плане стимулирования экономики стран, пораженных коронавирусом, после напряженного саммита, который продлился почти пять дней.

Согласно плану, в рамках Фонда спасения экономики в 750 млрд евро половина (390 млрд евро) будет безвозвратными грантами, а остальное в погашаемых займах.

Новости о сделке привели к росту евро до нового четырехмесячного максимума в 1,1470 доллар/евро.

Азиатские акции достигли пятимесячного максимума, а фьючерсы на европейские фондовые рынки выросли.

Как сообщало РБК-Украина, из-за падения цен на нефть импорт топливно-энергетических товаров в Украину за первое полугодие 2020 года упал на 27% до 3,966 млрд долларов.

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