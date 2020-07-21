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Нафта дорожчає на тлі надій на відновлення світової економіки

Київ, Вівторок 21 липня 2020 10:28
Нафта дорожчає на тлі надій на відновлення світової економіки
Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Позитивні новини рухають ризикові активи вгору

Ціни на нафту зростають у вівторок, 21 липня, на тлі надій на відновлення попиту. Новини про випробування експериментальних вакцин від коронавірусу, а також історичний саміт ЄС підтримують ринки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,74% до 43,60 доларів за барель до 10:00 за київським часом, нафта WTI зросла на 0,47% до 41,00 доларів за барель.

Ціни підтримані позитивними новинами про розробку вакцин проти вірусу, оскільки фармацевтичні компанії та медичні установи поспішають знайти спосіб протистояти гіршого у світі кризи в галузі охорони здоров'я за століття.

"З відкриттям великих економік... попит на нафту повинен зрости, особливо якщо скоро стане доступна вакцина", - сказав Фавад Разакзада, аналітик ринку в ThinkMarkets.

Тим не менш, деякі країни, такі як США та Індія, як і раніше фіксують рекордну кількість випадків інфікування, в той час як інші, в тому числі Іспанія та Австралія, борються з новими спалахами.

Лідери Європейського союзу досягли історичної угоди про масштабний план стимулювання економіки країн, уражених коронавірусом, після напруженого саміту, який тривав майже п'ять днів.

Згідно з планом, в межах Фонду порятунку економіки в 750 млрд євро половина (390 млрд євро) буде безповоротними грантами, а решта погашаються позики.

Новини про угоду призвели до зростання євро до нового чотиримісячного максимуму в 1,1470 долар/євро.

Азіатські акції досягли п'ятимісячного максимуму, а ф'ючерси на європейські фондові ринки зросли.

Як повідомляло РБК-Україна, через падіння цін на нафту імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за перше півріччя 2020 року впав на 27% до 3,966 млрд доларів.

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