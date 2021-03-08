Нефть дорожает после атаки дронов на объекты в Саудовской Аравии

Цены на нефть марки Brent в понедельник, 8 марта, поднялись выше 70 долларов за баррель впервые с начала пандемии COVID-19. Нефть WTI достигла максимума более чем за два года после сообщений о нападениях на объекты Саудовской Аравии.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent достигли отметки 71,38 доллара за баррель в начале торгов, самого высокого уровня с 8 января 2020 года, и были на уровне 69,57 долларов за баррель к 12:00 по киевскому времени, поднявшись на 0,3%. Фьючерсы на нефть WTI (США) на апрель подорожали до 67,98 долларов, что является максимальным значением с октября 2018 года. Однако затем цена упала до 66,24 долларов.

В воскресенье йеменские хуситские войска выпустили дроны и ракеты по центру нефтяной промышленности Саудовской Аравии, в том числе по объекту Saudi Aramco в Рас-Тануре, жизненно важному для экспорта нефти, что Эр-Рияд назвал неудавшейся атакой на глобальную энергетическую безопасность.

"В ближайшей перспективе мы можем увидеть дальнейший рост рынка, особенно потому, что сейчас рынку, вероятно, нужно будет оценивать некоторую премию за риск, так как эти атаки становятся все более частыми", - отмечают аналитики ING в своем отчете. Это было второе нападение в этом месяце после инцидента в Джидде 4 марта.

Хелима Крофт из RBC Capital заявила, что последний инцидент подчеркнул, насколько опасной остается обстановка безопасности в регионе почти через 18 месяцев после иранских ударов 14 сентября 2019 года, которые временно остановили половину добычи нефти в королевстве.

Цены на нефть марки Brent и WTI растут четвертую сессию подряд после того, как ОПЕК и ее союзники решили сохранить в апреле практически без изменений сокращение добычи.

Цены также выросли после того, как Сенат США одобрил законопроект о стимулировании роста на 1,9 триллиона долларов, в то время как положительные экономические данные из США и Китая служат хорошим предзнаменованием для восстановления мировой экономики.