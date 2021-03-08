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Саудовская Аравия сообщила о нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco

Новина українською → Саудовская Аравия, Понедельник 08 марта 2021 03:14
Саудовская Аравия сообщила о нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco Фото: Саудовская Аравия (instagram.com/Aramco/)
Автор: Даша Харченко

Дроны со стороны Персидского залива атаковали нефтехранилище у порта Рас-Туннура в Саудовской Аравии. Оно принадлежит компании Saudi Aramco.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой заявление представителя Минэнерго страны государственному агентству SPA.

Представитель Минэнерго Саудовской Аравии также подтвердил нападение в районе города Дахран. По его словам, осколки баллистической ракеты упали неподалеку от районов, где живут сотрудники Saudi Aramco.

В ходе атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия вытесняет Россию с китайского рынка нефти.

Напомним, 26 февраля американские военные нанесли авиаудар в Сирии по объектам, принадлежащим военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.

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