Нефть дешевеет вторую неделю подряд: что влияет на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,2%, до 104,40 долларов за баррель после почти 4%-ного роста в четверг. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,4%, до 102,32 доллара за баррель, повысившись на 4,2% днем ранее. Оба контракта падают вторую неделю подряд.

Торговля на этой неделе была отмечена резкой распродажей во вторник, когда WTI упала на 8%, а Brent - на 9%. Падение Brent на 10,73 доллара стало третьим по величине для этого контракта с момента начала торгов в 1988 году.

"Учитывая дальнейшее повышение ставок и вероятность технической рецессии в США, амбиции ведущих рыночных компаний могут быть весьма ограниченными", - сказал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

"Единственная причина, по которой нефть не упала, связана с самостоятельными и официальными санкциями в отношении российской нефти", - добавил Иннес.

Западные запреты на добычу нефти и газа в России поддерживают мировые цены на энергоносители, в то время как другим крупным производителям еще предстоит значительно увеличить поставки.

"Распродажи на товарных рынках получили отсрочку, поскольку трейдеры отмахнулись от опасений рецессии и снова сосредоточили свое внимание на проблемах недостаточного предложения", - отмечает аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Однако экономическая неопределенность сохраняется, поскольку доходность эталонных облигаций указывает на неизбежную рецессию, которая может продолжать оказывать давление на цены на сырьевые товары, добавила она.

Центральные банки по всему миру повышают процентные ставки, чтобы укротить инфляцию, вызывая опасения, что рост стоимости заимствований может задушить экономическую активность и снизить спрос на нефть.