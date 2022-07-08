Нафта дешевшає другий тиждень поспіль: що впливає на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,2%, до 104,40 доларів за барель після майже 4%-ного зростання в четвер. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,4%, до 102,32 долара за барель, підвищившись на 4,2% днем раніше. Обидва контракти падають другий тиждень поспіль.

Торгівля на цьому тижні була відзначена різким розпродажем у вівторок, коли WTI впала на 8%, а Brent - на 9%. Падіння Brent на 10,73 долара стало третім за величиною для цього контракту з моменту початку торгів в 1988 році.

"Враховуючи подальше підвищення ставок і ймовірність технічної рецесії в США, амбіції провідних ринкових компаній можуть бути досить обмеженими", - сказав керуючий директор SPI Asset Management Стівен Іннес.

"Єдина причина, по якій нафта не впала, пов'язана з самостійними і офіційними санкціями щодо російської нафти", - додав Іннес.

Західні заборони на видобуток нафти і газу в Росії підтримують світові ціни на енергоносії, в той час як іншим великим виробникам ще належить значно збільшити поставки.

"Розпродажі на товарних ринках отримали відстрочку, оскільки трейдери відмахнулися від побоювань рецесії і знову зосередили свою увагу на проблемах недостатньої пропозиції", - відзначає аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Однак економічна невизначеність зберігається, оскільки прибутковість еталонних облігацій вказує на неминучу рецесію, яка може продовжувати чинити тиск на ціни на сировинні товари, додала вона.

Центральні банки по всьому світу підвищують процентні ставки, щоб приборкати інфляцію, викликаючи побоювання, що зростання вартості запозичень може задушити економічну активність і знизити попит на нафту.