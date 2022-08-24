Нефть дешевеет после резкого роста: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 0,4%, до 99,82 долларов за баррель после роста на 3,9% во вторник. Фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 0,29%, до 93,47 долларов за баррель, поднявшись на 3,7% накануне.

Оба контракта выросли во вторник после того, как министр энергетики де-факто лидера ОПЕК Саудовской Аравии отметил возможность сокращения поставок, чтобы сбалансировать рынок, который он назвал "шизофреническим", поскольку бумажные и физические рынки все больше расходятся.

"Хотя комментарий Абдулазиза бин Салмана, возможно, дал больше, чем установление минимального уровня цен на нефть, мы ожидаем, что он будет следовать закону убывающей доходности, если только за ним не последует больше сигналов или действий со стороны ОПЕК+ по ограничению добычи", - сказал Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу рынка нефти Vanda Insights.

Хари добавил, что поскольку ОПЕК+ уже добывает примерно на 2,8 млн баррелей в день меньше своего месячного целевого показателя, математика сокращения добычи будет сложнее, чем обычно, не говоря уже о политике.

Потенциальное сокращение добычи ОПЕК+ не может быть неизбежным и, вероятно, совпадет с возвращением Ирана на нефтяные рынки, если эта страна заключит ядерную сделку с Западом.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил понедельник, что Иран отказался от некоторых из своих основных требований по возобновлению сделки.

"Рост во вторник был преувеличен, поскольку многие инвесторы знали, что потребуется несколько месяцев, чтобы иранская нефть вышла на международный рынок, даже если будет достигнуто соглашение о возобновлении ядерной сделки Тегерана 2015 года, а это означает, что ОПЕК+ не будет так быстро сокращать добычу", - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities.

"На рынке не так много места для снижения из-за высокого спроса на топливо для отопления в зимний период", - сказал он, сославшись на то, что недавнее ралли на рынке печного топлива в США и рост цен на природный газ повысили ожидания более высокого спроса на мазут и сокращение поставок сырой нефти.

Цены на газ в США превысили 10 долларов впервые за 14 лет из-за резкого роста цен в Европе, где по-прежнему ограничены поставки.