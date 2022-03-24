Нефть дешевеет после резкого роста в ожидании эмбарго на поставки из России

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились 0,48%, до 121,02 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на 0,84%, до 113,97 долларов за баррель

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в среду, что Соединенные Штаты и их союзники добились прогресса в ядерных переговорах с Ираном, но проблемы остаются.

"Снятие иранских экспортных ограничений помогло бы смягчить огромную напряженность, царящую на рынках сырой нефти прямо сейчас", - говорится в заметке консалтинговой компании JBC Energy.

Иран уже готовится к увеличению экспорта, и, как сообщается, государственный нефтеперерабатывающий завод NIOC начал обращаться к бывшим ключевым клиентам в Индии и Южной Корее.

Оба контракта продемонстрировали резкий рост на этой неделе: фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 14 долларов за баррель, или 13%, с понедельника, а фьючерсы на нефть WTI поднялись более чем на 10 долларов за баррель, или 10%, поскольку опасения по поводу перебоев с поставками усилились после вторжения России в Украину.

Рынки нефти подскочили более чем на 5% в среду после сообщений о том, что экспорт нефти с терминала Казахстанского Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлен из-за урагана. Вице-премьер России заявил, что поставки нефти могут быть остановлены на два месяца.

Президент США Байден встречается с союзниками по НАТО в четверг и, как ожидается, объявит о дополнительных санкциях против России в связи с ее вторжением в Украину.

Между тем, согласно данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 2,5 млн баррелей, в то время как запасы из Стратегического нефтяного резерва США сократились на 4,2 млн баррелей.

Согласно данным EIA, добыча нефти в США осталась неизменной на уровне 11,6 млн баррелей в сутки.

"Нефтяной рынок очень напряженный, производство в США остается стабильным, а запасы продолжают сокращаться, поэтому у цен на нефть есть только один путь", — написал в заметке старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.