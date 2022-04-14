ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нефть снова дешевеет после резкого роста в начале недели

Новина українською →
Токио, Четверг 14 апреля 2022 08:33
Нефть снова дешевеет после резкого роста в начале недели Фото: Цены на нефть снижаются 14 апреля после резкого роста (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в четверг, 14 апреля, после резкого роста в первой половине недели. Трейдеры оценили более крупный, чем ожидалось, рост запасов нефти в США на фоне сокращения мирового предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,4%, до 108,33 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали 0,7%, до 103,56 долларов за баррель.

"Рост спроса начинает замедляться, и картина второй половины года выглядит все более мрачной", - сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

Тем не менее, нефтяной комплекс в значительной степени сосредоточен на краткосрочной перспективе, и опасения по поводу нехватки предложения вытесняют эту точку зрения, сказала она.

Международное энергетическое агентство в среду предупредило, что с мая из-за санкций или добровольного эмбарго может быть остановлено примерно 3 миллиона баррелей в день добычи российской нефти.

В то же время крупные мировые трейдеры также планируют сократить в мае закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний.

Несмотря на сигналы о том, что глобальные перебои с поставками сохранятся, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли более чем на 9 млн баррелей, сообщило в среду Управление энергетической информации США, отчасти благодаря выбросам из национальных стратегических резервов.

"Цены на нефть выше уровня 100 долларов выглядят очень комфортно, поскольку спрос в США и Китае, похоже, движется в правильном направлении", - написал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине