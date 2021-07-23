Нефть дешевеет после резкого роста

Цены на нефть снизились в пятницу, 23 июля. Однако они завершают неделю почти без изменений после резкого падения в понедельник и последовавшего восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 0,3%, до 73,56 доллара за баррель после роста на 2,2% в четверг. По итогам недели Brent должен закончить неделю без изменений. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,3%, до 71,68 доллара за баррель после роста на 2,3% в четверг. WTI потеряла 0,2% за неделю.

Цены на нефть и другие рискованные активы упали в начале недели из-за опасений по поводу экономических последствий роста числа случаев COVID-19 варианта Delta в США, Великобритании, Японии и других странах. Контракты упали на 6 долларов в понедельник, но компенсировали все эти потери, поскольку инвесторы ожидают, что общий спрос на сырую нефть останется высоким из-за продолжающегося сокращения запасов нефти и роста количества вакцинаций.

Однако "угроза того, что штамм Delta замедлит восстановление мировой экономики, далеко не исчезла", - сказала Вандана Хари, энергетический аналитик Vanda Insights.

"По крайней мере, сохраняющиеся опасения ограничат потенциал роста цен на сырую нефть по сравнению с текущими уровнями. В худшем случае цены могут снова вернуться к падению", - сказал Хари.

Ожидается, что рост спроса будет опережать новое предложение после соглашения Организации стран-экспортеров нефти и союзников (ОПЕК+), о добавлении 400 тысяч баррелей в день каждый месяц с августа по декабрь.

Аналитики, которые повышали прогнозы цен на оставшуюся часть года, заявили, что рост количества вакцинаций ограничит воздействие нарастающих инфекций варианта Дельта.

"Мы по-прежнему наблюдаем рост цен на нефть во втором полугодии 2021 года, поскольку рост спроса на нефть опережает рост предложения", - отмечает аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар. Он считает, что к четвертому кварталу цена на нефть марки Brent вырастет до 85 долларов.