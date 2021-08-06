Нефть дешевеет рекордными темпами с марта из-за распространения штамма Delta

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,45% до 71,61 доллара, в то время как фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,42% до 69,38 доллара за баррель. Но оба контракта на этой неделе подешевели на 6%, максимум с марта.

Как отметил Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC, ценовое движение, которое наблюдается сейчас, на самом деле является отражением макрокартины. "Вариант Delta сейчас действительно начинает приносить плоды, и на многих рынках, не только на нефти, вы видите уклонение от риска", - сказал он

Япония готова распространить чрезвычайные ограничения на большее количество префектур, в то время как Китай, второй по величине потребитель нефти в мире, ввел ограничения в некоторых городах и отменил рейсы, что поставило под угрозу спрос на топливо.

"По крайней мере 46 городов посоветовали воздержаться от поездок, а власти приостановили полеты и остановили общественный транспорт. Это может повлиять на спрос на нефть, поскольку он приближается к концу летнего туристического сезона", - говорится в отчете ANZ.

Новые случаи заболевания COVID-19 в Соединенных Штатах достигли шестимесячного максимума.

Однако опасения по поводу роста напряженности между Израилем и Ираном ограничили снижение цен.

"В краткосрочной перспективе цены на нефть, вероятно, застрянут в ограниченном диапазоне", - сказал аналитик CMC Markets Кельвин Вонг, при этом WTI торгуется в диапазоне от 66,30 до 75,70 долларов за баррель.